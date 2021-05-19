РИАМО - 19 мая. Виновник ДТП на Волгоградском проспекте в Москве заявил, что причиной дорожной аварии стали несработавшие тормоза, сообщает «Вечерняя Москва».

ДТП случилось утром 18 мая. Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний молодой человек, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали.

Столичные следователи возбудили два уголовных дела по факту этой аварии.

В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов в Сети. В тайне от родителей он договорился о покупке машины.

При этом продавец автомобиля не стал требовать у подростка какие-либо документы и после получения денег передал юноше машину.