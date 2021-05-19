РИАМО - 19 мая. Депутаты Мосгордумы одобрили переименование издания «Вестник мэра и правительства Москвы» в «Вестник Москвы», передает корреспондент РИАМО.

В среду на заседании депутаты Мосгордумы обсудили проект закона «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы». По итогам обсуждения проект закона приняли в целом.

«Существует такая коллизия, что наименование официального органа, осуществляющего публикации, звучит как «Вестник мэра и правительства Москвы». Что несколько неверно, так как большую часть опубликованных материалов составляют именно законы города Москвы. Мы предлагаем это наименование изменить на «Вестник Москвы», - сказал глава департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников добавил, что принятие этого закона позволит сохранит механизм официального опубликования правовых актов Москвы в издании и гарантирует право граждан на своевременное получение информации о принимаемых правовых актах в городе.