РИАМО - 19 мая. До конца весенней сессии Госдумы планируется принять законопроект о бесплатном подключении населения к газу, подготовленный «Единой Россией», сообщается на сайте партии.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства страны в среду отметил, что в документе прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.

«Единая Россия» детально проработала с правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в послании», - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

В апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту страны с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Путин поддержал предложение партии в своем послании Федеральному Собранию и поручил кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу одного окна. График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».