РИАМО - 19 мая. На кинофестивале «17 мгновений» им. Вячеслава Тихонова, который пройдет с 26 по 30 мая в Павловском Посаде, состоится премьера фильма «Маленький воин», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В широкий прокат фильм выходит 3 июня 2021 года. Он является режиссерским дебютом актера Ильи Ермолова.

Главный герой фильма занимается японской борьбой сумо. Любовь к ней ему привил отец, который ушел из семьи и уехал в Японию. Много лет мальчик живет одной мечтой – попасть на юношеский турнир в эту страну. Он надеется, что отец увидит его, поймет, что был не прав, и вернется.

На фестивале фильм представит режиссер Илья Ермолов и продюсер Сергей Бобза. В кинокартине сыграли Илья Сигалов, Маша Лобанова, Артем Быстров, Камиль Ларин, Анна Слю, Максим Лагашкин и другие.

В рамках фестиваля пройдут конкурс полнометражных фильмов и конкурс киносериалов, внеконкурсные и информационные показы, ретроспективы и многое другое.

Конкурсные программы оценит профессиональное жюри.