РИАМО - 19 мая. Поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений послания президента РФ Владимира Путина, были приняты Госдумой в третьем чтении, сообщается на сайте партии.

В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, отметил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Данная норма заработает с 1 сентября этого года.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее шести месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от шести месяцев до пяти лет — то 60% заработной платы. Если от пяти до восьми — 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату», — сказал Исаев.

Он подчеркнул, что дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным трудовым стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — это существенные материальные потери для семьи.

Выплаты для беременных

Кроме того, теперь женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля данное пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом социальном онлайн-форуме, в котором принял участие глава государства.

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тыс. женщин», — уточнил Исаев.

Пособия на детей

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются одним родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тыс. детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия».

Родительское сообщество рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки, отметила председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

По ее словам, одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках.

«Они находятся, что называется, в «горячей точке демографии». И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — уточнила Буцкая.

Не менее важна, по ее словам, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет.

Социальные инициативы

В ходе ежегодного послания Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.