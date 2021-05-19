РИАМО - 19 мая. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, который предусматривает внесение ряда изменений в процессы проведения выборов на территории столицы, передает корреспондент РИАМО.

В среду депутаты Мосгордумы обсудили проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году». По итогам заседания и обсуждения поправок к проекту депутаты приняли закон в целом.

«На выборах мэра Москвы предлагается наделить также активным избирательным правом избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, но имеющих регистрацию по месту пребывания не менее чем за три месяца до дня голосования», - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, проект закона также предусматривает возможность изменения схемы избирательных округов. Это может потребоваться из-за масштабной застройки и увеличения числа жителей в каком-либо из районов города, что может стать причиной превышения средней нормы представительства.

Реут добавил, что законопроект предлагает обязать избирательную комиссию утверждать образец подписного листа, который будет опубликован и доступен всем участникам выборов. Кроме того, кандидаты на выборы смогут воспользоваться правом сбора 50% подписей в электронной форме, которые необходимы им для регистрации.

Большая часть предлагаемых изменений направлена на приведение московского законодательства в соответствие с федеральным. В частности, поправки касаются таких понятий, как иностранный агент и аффилированные с ним лица, порядка обжалования решений избирательных комиссий, формирования участковых избирательных комиссий по дистанционному голосованию и других вопросов.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов добавил, что представленный законопроект дает возможность проведения дистанционного электронного голосования на выборах уже в сентябре 2021 года. Кроме того, определяет границы проведения голосования в течение не более трех дней, а также требования к наблюдателям.