РИАМО - 19 мая. Команда подмосковных студентов «MIPT: Blackbirds» из МФТИ в Долгопрудном стала абсолютным чемпионом XXIV Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию, а другая команда МФТИ «MIPT: LinkCat» заняла шестой место и получила диплом второй степени, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня ИТ-индустрия является одной из приоритетных отраслей развития науки и технологий в Московской области, и мы рады поздравить студентов МФТИ с очередной победой в крупном технологическом соревновании. В Московской области также активно применяются стимулирующие инструменты для развития IT-сферы», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Министр пригласила начинающих цифровых специалистов принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов компании «Яндекс», сопровождение которых осуществляется подмосковным правительством. Победители смогут получить до миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий «Яндекса» и заручиться экспертной поддержкой для решения этих задач.

В чемпионате принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов.

Подготовкой команд вуза занимались тренеры центра развития ИТ-образования МФТИ – Филипп Рухович и Михаил Тихомиров, а также руководитель тренерского штаба, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.