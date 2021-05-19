РИАМО - 19 мая. Команда подмосковных студентов «MIPT: Blackbirds» из МФТИ в Долгопрудном стала абсолютным чемпионом XXIV Открытого чемпионата Урала по спортивному программированию, а другая команда МФТИ «MIPT: LinkCat» заняла шестой место и получила диплом второй степени, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Министр пригласила начинающих цифровых специалистов принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов компании «Яндекс», сопровождение которых осуществляется подмосковным правительством. Победители смогут получить до миллиона рублей на реализацию своего проекта с использованием технологий «Яндекса» и заручиться экспертной поддержкой для решения этих задач.
В чемпионате принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов.
Подготовкой команд вуза занимались тренеры центра развития ИТ-образования МФТИ – Филипп Рухович и Михаил Тихомиров, а также руководитель тренерского штаба, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии