РИАМО - 19 мая. Подмосковный фонд микрофинансирования снизил ставки по займам в диапазоне от 1% до 7% годовых, в заседании совета директоров фонда участвовали представители Минсельхозпрода Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В области ввели три спецпрограммы: «Удаленные территории», «Молодой предприниматель», «Рефинансирование».

«Программа «Удаленные территории» разработана для поддержки развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в округах: Электрогорск, Озеры, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский и Луховицы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что для приоритетных отраслей, в том числе сельхозотрасли, предоставляется до 5 млн руб. под 1%, срок до 3 лет.

Программа «Молодой предприниматель» поможет бизнесменам в возрасте до 35 лет. Им займут 5 млн руб. для приоритетных видов деятельности и до 3 млн руб. для иных при ставке – 3,5% сроком до 2 лет.

«Рефинансирование» направлено на погашение действующих кредитов или займов, использованных для предпринимательской деятельности со ставкой не менее 8% годовых. Предоставляется до 5 млн руб. для приоритетных категорий или видов деятельности, а также до 3 млн руб. для других видов деятельности под ставку – 3,5% для приоритетных категорий или видов деятельности и 4,5% для иных.