РИАМО - 20 мая. На заседании Московской областной думы в четверг планируется урегулировать вопрос соблюдения «часов тишины» в новых домах, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В парламент поступали обращения от жителей Подмосковья, которые проживают в новых многоквартирных домах, с просьбой законодательно урегулировать вопрос соблюдения «часов тишины» в период до постановки дома на кадастровый учет. Наш комитет разработал соответствующие изменения в закон, их планируем принять на очередном заседании парламента», - сказал спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

На сегодняшний день проводить шумные ремонтные работы в жилом многоквартирном доме в регионе можно с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов в будние дни, в субботу — с 10 до 13 часов и с 15 до 19 часов. В воскресенье и в праздничные дни проводить шумные работы запрещено.

Для домов-новостроек действует смягченный режим проведения шумных работ. Так, шуметь можно с 8 до 13 часов и с 15 до 21 часов в будние дни, а еще с 10 до 13 и с 15 до 22 часов в выходные. Этот режим действует в течение полугода с даты постановки дома на кадастровый учет.

Также в законе не прописан график проведения шумных ремонтных работ пока новостройки еще нет в кадастровом реестре (на постановку может уходить до года), но здание уже сдано в эксплуатацию.

Кроме того, на заседании обсудят внесение изменений в региональные законы «О научно-технической политике органов государственной власти Московской области», «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области», «О библиотечном обслуживании населения Московской области» и другие.​