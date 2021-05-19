РИАМО - 19 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали введение обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Днем в среду в СМИ появилась информация о том, что зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что для защиты подавляющего большинства населения иногда могут вводить обязательную вакцинацию от каких-либо инфекций.

По словам официального представителя Кремля, эту возможность власти не прорабатывают.

18 января текущего года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают добровольно и бесплатно.

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