РИАМО - 19 мая. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генедиректора закрытого акционерного общества, которого обвиняют в сокрытие денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве полагают, что подозреваемый скрыл свыше 27 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Сотрудники СКР проделали большой объем работы: провели свыше 10 допросов, более 100 выемок и осмотров документов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.