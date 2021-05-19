РИАМО - 19 мая. На мясокомбинате в деревне Тимохово Богородского городского округа дан старт пуско-наладочным работам локальных очистных сооружений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строительно-монтажные работы по локальным очистным сооружениям на территории ООО «МПЗ Богородский» выполнили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее стоки комбината сливались в муниципальные очистные сооружения и становились причиной неприятных запахов для местных жителей.

Устранить проблему пообещал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Таким образом, проблема местных жителей должна быть решиться в кратчайшие сроки. Вопрос возведения очистных сооружений зампред взял на личный контроль.

«Раньше здесь существовала проблема неприятных запахов, так как постоянно ломались муниципальное очистные сооружения, причиной было - на данном предприятии отсутствовали локальные очистные сооружения, это все доставляло большие неудобства местным жителям, поэтому губернатор региона поручил в оперативном порядке решить этот вопрос, сегодня мы провели пуско-наладку новых сооружений», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в настоящее время для проведения капремонта проектируются муниципальные очистные сооружения. Получение положительного заключения по ним, согласно планам, ожидается летом. После этого планируется приступить к ремонту.

Объект, чья производительная мощность составляет 240 куб. м/сут, предварительно очищает производственные сточные воды до нормативных показателей сброса в централизованную систему водоотведения.

Таким образом, загрязнения предприятия, среди которых твердые отходы, взвешенные вещества, жиры, а также органические вещества животного происхождения смогут отфильтровываться на ОС мясокомбината. Пуско-наладка продлится в течение месяца. Согласно планам, эксплуатация сооружений начнется 15 июня.

В настоящее время муниципальные очистные сооружения в Тимохове обследованы. На текущий момент ведется разработка проектной документации на их капремонт. После того, как госэкспертиза даст положительное заключение проектной документации в середине июля, муниципальные сооружения войдут в госпрограмму Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы.