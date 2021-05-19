РИАМО - 19 мая. Соцзащита в Москве поможет семье из района Южное Медведково, в которой 14-летняя девочка употребляла алкоголь с матерью и не посещала школу, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В СМИ распространяются сообщения о проблемах в семье девочки. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. На данный момент она находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Как только стало известно о проблемах в семье, сотрудники соцзащиты незамедлительно подключились к ситуации. Семье была предложена всяческая помощь и поддержка. С ней будет проводится индивидуальная профилактическая работа», — сообщили в пресс-службе.

Также мама согласилась на реабилитацию подростка в одном из учреждений соцзащиты.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку в связи с нарушением прав девочки. Пострадавшая сообщила правоохранителям о совершении в отношении нее противоправных действий, связанных с нарушением половой неприкосновенности.