РИАМО - 19 мая. Полицейские задержали двух ранее судимых мужчин 30 и 52 лет, а также 25-летнюю женщину по подозрению в совершении серии краж из квартир в подмосковном городе Видное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что двое злоумышленников отжимали пластиковые окна и незаконно проникали в квартиры, расположенные на первых этажах домов в городе Видное, откуда похищали ювелирные украшения, денежные средства и другие личные вещи граждан. Затем правонарушители покидали место происшествия на автомобиле, за рулем которого находилась их знакомая», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По местам их проживания сотрудники обнаружили и изъяли: 23 мобильных телефона, сим-карты, банковские карты, ноутбуки, фотоаппараты, наручные часы, строительные инструменты, ювелирные изделия, шкатулку с различными монетами и денежные купюры различных стран. Также у них изъяли машину, на которой они уезжали с мест преступлений.

Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению минимум двух квартирных краж в Видном. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов ищут дополнительные эпизоды деятельности злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). На время следствия мужчин заключили под стражу, а женщину под домашний арест.