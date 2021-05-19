РИАМО - 19 мая. Врачи Видновской клинической больницы спасли мужчину с Covid-19, флегмоной брюшной стенки и осложненным нагноением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Флегмона представляет собой острое гнойное воспаление клетчаточных пространств без четких границ. Если затянуть с обращением к специалистам, она приведет к серьезными последствиям, летальный исход тоже возможен.

Флегмона мужчины распространилась от середины грудной клетки до паховой области. У мужчины была колоссальная интоксикация. Мультидисциплинарная бригада хирургов провела экстренную операцию – пораженную область вскрыли, дренировали и удалили отмершие ткани.

«Позже пациенту была проведена медикаментозная терапия для детоксикации печени. Длительное время мужчина лежал в реанимации, а после стабилизации состояния был переведен в хирургическое отделение», – сказал заведующий шестым инфекционным отделением Денис Мирошников.

Пациент прошел долгую реабилитацию: суммарно он находился в стационаре 40 дней. В настоящее время мужчина идет на поправку и лечится амбулаторно.

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