РИАМО - 19 мая. Столичная ГИБДД призвала автолюбителей снижать скорость перед пешеходными переходами в городе, сообщает «Вечерняя Москва».

С 17 по 23 мая в мире проходит шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Ее главной темой является уменьшение скорости до 30 км/ч на пешеходных переходах. В европейских городах давно применяется такая практика. Так, в центрах Берлина и Лондона разрешенная скорость движения машин составляет 30 км/ч.

Ежедневно в мире на дорогах погибают 3 тыс. детей и подростков. На скорости 30 км/ч у ни х есть шанс выжить, а при 80 км/ч — нет.

В ГИБДД столицы и Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы подчеркнули, что для каждой улицы города должна быть своя скорость движения транспорта.