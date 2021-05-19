РИАМО - 19 мая. Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который обвиняется в покушении на убийство двух женщин и ребенка, а также в разбое и уничтожении имущества в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В настоящее время установлено, что 21 января злоумышленник незаконно проник в дом через окно в микрорайоне Мамонтовка. Далее он заставил потерпевших связать друг другу руки, закрыл их в комнате вместе с малолетним ребенком одной из девушек, поджег жилище и скрылся.

Потерпевшим удалось выбраться через окно. После этого они обратились в местную больницу, а затем в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия, провели очные ставки и более 20 допросов, проверили показания на месте с участием обвиняемого и потерпевших, провели более 10 экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения.

Дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.