РИАМО - 19 мая. Седьмой фестиваль-конкурс пирогов прошел в среду в рамках Международного дня семьи в Национальном конном парке «Русь», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В конкурсе участвовало 117 пирогов. Жюри выбрало победителей в 10 номинациях. Им достались 1, 2, 3 и места зрительских симпатий.

В конкурсе принимали участие семьи из Мытищ, Зарайска, Долгопрудного, Можайска, Подольска, Одинцова, Пущина, Серпухова, Электрогорска, Красногорска, Люберец и других муниципалитетов.

Все семьи-победители конкурса получили ценные подарки. Также для гостей мероприятия работали: детские аттракцион, контактный зоопарк, интерактивы, флешмобы и была подготовлена концертная программа.

«Проведение фестиваля домашних пирогов стало для нас доброй традицией и сегодня жюри было сложно выбрать самый лучший пирог. Поздравляю все участников и победителей фестиваля-конкурса. В нашем Подмосковье проживает более 90 тысяч многодетных семей и с каждым годом их число только увеличивается», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.