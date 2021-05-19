РИАМО - 19 мая. Граффити в память о пропавших детях появится в центре Москвы на Большой Якиманке, его представят 24 мая накануне Международного дня пропавших детей. Об этом сообщает kp.ru.

Автором этого объекта станет известный уличный художник Покрас Лампас.

«Мы вместе с добровольцами «ЛизаАлерт» хотим вспомнить имена детей, которые так и не смогли вернуться домой. Детская безопасность – это всегда ответственность взрослых. Если бы мы все были чуть внимательнее и сознательнее, таких трагедий было бы гораздо меньше, а потерявшиеся дети быстрее бы возвращались домой», – сказал координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

Памятник создан для того, чтобы общество обратило внимание на эту проблему. Также организаторы мероприятия планируют проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый.

В 2020 году добровольцам «ЛизаАлерт» поступило более 6,5 тыс. заявок со всей России на поиск детей до 18 лет.