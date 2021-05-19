РИАМО - 19 мая. Граффити в память о пропавших детях появится в центре Москвы на Большой Якиманке, его представят 24 мая накануне Международного дня пропавших детей. Об этом сообщает kp.ru.
Автором этого объекта станет известный уличный художник Покрас Лампас.
Памятник создан для того, чтобы общество обратило внимание на эту проблему. Также организаторы мероприятия планируют проговорить ряд простых, но важных правил, которые должен знать каждый.
В 2020 году добровольцам «ЛизаАлерт» поступило более 6,5 тыс. заявок со всей России на поиск детей до 18 лет.
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