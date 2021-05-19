РИАМО - 19 мая. Начало лета в столице прогнозируется прохладным, открытие купального сезона в городе может сдвинуться на одну-две недели, настоящее лето наступит в мегаполисе в середине июня, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что купальный сезон обычно открывают, когда вода прогревается до 18 градусов. На сегодняшний день ее температура в центральных регионах страны – порядка 14 градусов.

Синоптик добавил, что вода будет прогреваться медленно, так как в конце месяца не будет так жарко, как в минувшие дни. Также прогнозируют дожди и грозы.

«До конца мая ни про какой купальный сезон речи быть не может. И начало лета будет относительно прохладным. Прохлада будет связана с первой половиной июня, когда температурный фон будет на 0,5-1 градус ниже нормы на большей части европейской России», - сказал Тишковец.

Он уточнил, что купальный сезон в городе могут открыть позже на одну-две недели.

По его словам, к середине первого летнего месяца в мегаполисе восстановится температурный фон в рамках нормы. Дневная норма для июня составляет 21,7 градуса и ночная – 11,5 градуса.

Он отметил, что теплая погода сохранится в городе в июле и августе.

«Настоящее нормальное лето наступит примерно с середины июня. Я бы отпуск планировал не раньше этого срока в центральной России», - заключил Тишковец.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>