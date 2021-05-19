РИАМО - 19 мая. В Московской области осужден бывший начальник отделения военного комиссариата городов Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск Александр Ельцов, его признали виновным в даче взятки в значительном размере за совершение незаконных действий, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что 21 июня 2018 года Ельцов передал медсестре сборного пункта военного комиссариата Подмосковья Надежде Чистяковой 72 тыс. рублей за утверждение девяти призывникам диагноза «ограниченно годен к военной службе».

При этом проверка состояния их здоровья не проводилась. 26 ноября 2018 года Ельцов передал Чистяковой 134 тыс. рублей за утверждение аналогичных диагнозов в отношении 18 призывников.

Позже решения о признании 27 граждан ограниченно годными к военной службе были отменены. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Ельцову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца, он также не может занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, сроком на 2 года.

Кроме того, Ельцову назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.