РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Концепцию благоустройства экопарка «Губайловский» в подмосковном Красногорске обсудят с жителями на общественных слушаниях в четверг.

Ранее в парке начали работы по строительству нескольких нестационарных объектов, в том числе беседок для барбекю. Проект предварительно не обсудили с горожанами, что вызвало много негативных комментариев в городских пабликах и на странице «Парков Красногорска» в соцсетях. Горожане запустили петицию против застройки экопарка на портале change.org, также они направили коллективное обращение в Общественную палату.

Общественные слушания по данной проблеме состоятся в четверг в 19:30 в ДК «Подмосковье». На слушаниях горожанам представят полную концепцию развития экопарка. Все мнения будут учтены.

Экопарк «Губайловский» вошел в областную программу благоустройства 50 парков. Концепцию благоустройства парка подготовила специализированная организация, ее разрабатывали профессиональные архитекторы. Концепция получила одобрение на художественном совете Московской области, где эксперты высказались, что она соответствует современному развитию парковых территорий.