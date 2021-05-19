РИАМО - 19 мая. Кибермошенники используют новую схему для обмана граждан – отключения России от SWIFT. Это международная система передачи информации и совершения платежей, которую банки используют для осуществления трансграничных переводов как внутри страны, так и за ее пределы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ранее система SWIFT подтвердила Центробанку, что будет работать в России в штатном режиме. Сегодня к данной системе подключено около 11 тыс. финансовых организаций и банков практически во всех государствах мира.

Злоумышленники, звоня клиентам отечественных банков, запугивают граждан тем, что их карты Visa или MasterСard будут заблокированы при якобы отключении России от SWIFT. Цель мошенников получить – данные банковских карт.

«Нужно быть внимательным и не поддаваться на уловки мошенников. Не сообщайте данные своей банковской карты, CVV (CVC) код, пин-код карты, пароли из СМС-сообщений. Закончите разговор и позвоните на горячую линию вашего банка. Соблюдая необходимые правила профилактики, вы находитесь в безопасности», – сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.