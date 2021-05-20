РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В парке имени Виктора Талилихина в подмосковном Подольске с четверга возобновят занятия скандинавской ходьбой, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе занятия проведут 20 мая, начало в 10:00 и 21 мая, начало в 9:00. В дальнейшем тренировки будут проходить также по вторникам с 10:00. Сбор у памятника Михаилу Лермонтову. Скандинавская ходьба - прекрасный способ поддержать здоровье, улучшить самочувствие, обеспечить достаточную физическую активность.

Тренировки улучшают кровообращение за счет активных мышечных сокращений; ускоряют интенсивность обмена веществ в клетках сердечной мышцы, что улучшает сокращающую способность, общее кровообращение. Насыщают кислородом клетки тканей, активируют обмен веществ на клеточном уровне. Также это мягкая нагрузка на суставы, что улучшает естественную смазку трущихся поверхностей, и комплексная мягкая нагрузка на все основные группы мышц, что способствует формированию корсета.

Перед занятием всегда проходит комплексная разминка с элементами адаптивной физкультуры под руководством профессионального тренера и с соблюдением мер безопасности.

Тренировки проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Телефон для справок: 8(964)511-68-33.