РИАМО - 19 мая. После периода простоя зимой в кондиционерах скапливаются микроорганизмы, которые могут вызвать аллергию, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Бактерии размножаются в укромном месте и при попадании в воздух могут вызвать «вентиляторный синдром». Поэтому лучше вызвать специалиста, который правильно прочистит устройство.

«В кондиционерах скапливается пыль, на пыли за зиму начинают размножаться микроорганизмы, они погибают, и остается много мертвых бактерий, спор грибов. Когда мы включаем кондиционеры, это все выбрасывается в воздух, мы это вдыхаем, появляется так называемый вентиляторный синдром – это аллергическая реакция, можно сказать, шоковая реакция организма на большое количество чужеродных микроорганизмов, попавших в легкие», – сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Эколог отметил, что многие люди считают, будто кондиционер приносит свежий воздух. На самом деле он гоняет его по кругу, охлаждает и сушит. Уровень углекислого газа накапливается, но из-за прохлады воздух кажется свежим. Поэтому комнаты все равно нужно регулярно проветривать.

Эксперт советует во время умеренной жары включать вентилятор вместо кондиционера, чтобы не рисковать лишний раз.

«По возможности лучше использовать открытое окно или же обычный вентилятор, если температура за окном не плюс 40 градусов, а обычные 26-27 градусов. Под кондиционером можно мощно простыть, заболеть, с вентилятором такая вероятность меньше», – отметил Ястребцев.