РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Ученица Сынковской школы Подольска Елизавета Дворянчикова стала бронзовым призером Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», сообщил комитет по образованию администрации городского округа.

Стали известны итоги заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». Защита проектов проходила в режиме видеоконференции.

Городской округ в номинации «Экологический туризм» представляла учащаяся 11 класса Сынковской школы Елизавета Дворянчикова, которая по итогам финального тура заняла третье место.

Власти Подольска поздравили призера и ее руководителя Виталию Баусину и пожелали творческих успехов.