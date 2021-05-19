РИАМО - 19 мая. В столице 24-28 мая пройдет первый Костомаровский форум, посвященный памяти основателя и первого ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, академика Виталия Костомарова, сообщает пресс-служба Института Пушкина.

Открытие форума пройдет 24 мая в 11:00 в Музее военной формы. На открытии подведут итоги опроса, кого из публичных персон можно считать современной «иконой языкового вкуса»: чья речь является примером выразительности, убедительности и эффективности.

На форуме будут обсуждать проблемы русского языка во всех сферах общественной жизни и поиск их решения. Ключевой темой станет осмысление роли русского языка и его функционирования в новых условиях, созданных информационной революцией и технологическим прорывом последних десятилетий.

Аудиторией форума станут общественные деятели, литераторы, педагоги, ученые, представители IT-индустрии, образовательных учреждений, государственных органов, ассоциаций и фондов в России и за рубежом.

Все мероприятия будут проходить онлайн. Программа и регистрация – на сайте форума.