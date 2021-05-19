РИАМО - 19 мая. Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья проверили здоровье 75 лошадей «Кремлевской школы верховой езды», сообщает пресс-служба министерства.

«Лошади в настоящее время находятся на постое в конно-спортивном клубе «Алмазово» на территории городского округа Щелково», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Для перемещения животных нужно подготовить ветеринарно-сопроводительный документ, подтверждающий проведение противоэпизоотических мероприятий по каждой лошади. Он дает право на официальную перевозку животного.

Министр отметил, что профессиональные скакуны буденновской породы выступают не только в России, но и за рубежом.

«Свыше 10 лет лошади участвуют в Международном фестивале «Спасская башня» на Красной площади», — добавил Воскресенский.

Ранее министр сообщал, что всего в Подмосковье расположено свыше 100 объектов, где занимаются содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конно-спортивные комплексы.