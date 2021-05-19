РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Учитель истории и обществознания школы №32 Подольска Анна Швыряева заняла второе место в областном конкурсе «Мой музей: новый взгляд», сообщили в комитете по образованию администрации округа.

В Подмосковье подвели итоги областного конкурса музеев образовательных организаций «Мой музей: новый взгляд». Он проходил в дистанционном формате.

Подольск представляли учащаяся школы №20 Алена Борович в номинации «История одного музейного экспоната» и руководитель научной секции музея, учитель истории и обществознания школы №32 Анна Швыряева в номинации «Музейный лабиринт». Швыряева по итогам областного конкурса заняла в своей номинации вторе место.

Администрация округа поздравила Швыряеву с успешным выступлением и пожелала, чтобы участие в конкурсе стало отправной точкой для новых достижений.