РИАМО - 19 мая. Пассажиры подмосковного перевозчика «Мострансавто» сэкономили более 3 млрд рублей, оплачивая проезд банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом, таким способом оплатили почти 156,9 млн поездок, сообщили в пресс-службе «Мострансавто».

Оплата проезда таким способом в городском транспорте экономит 30% от стоимости поездки, а на пригородных и междугородних маршрутах - 20 рублей.

Функция оплаты с банковского счета появилась в транспортных средствах компании в марте 2018 года. С начала текущего года пассажиры сэкономили уже более 721 млн рублей, а такой способ оплаты выбрали в среднем 47% пассажиров (без учета поездок по социальным картам). В один рабочий день происходит в среднем 282 тыс. таких платежей.

Наибольшей популярностью такой способ оплаты пользуется в Королеве (более 23,1 млн поездок за все время), Химках (более 20 млн) и Подольске (около 16 млн). В 2021 году 5 млн пассажиров оплатили банковскими картами проезд в Королеве, более 4,1 млн - в Химках и свыше 3,6 млн - в Подольске.

Пассажиры также могут оплатить проезд транспортными и социальными картами и наличными.