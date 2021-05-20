РИАМО - 20 мая. Медиапроект о благоустройстве Капотни стал победителем самой авторитетной международной премии в области интернета The Webby Awards, сообщается на сайте премии.



Совместная работа «Газпром нефти» и лаборатории «Гигарама» рассказала о том, как реализация программы «Мой район» и модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода меняют столичный район Капотня. За победу также боролись участники из Дании, Гонконга, США и Канады.



Одна из самых авторитетных международных веб-премий – The Webby Awards – ежегодно отмечает лучшие проекты и компании в сфере интернет-контента. В 2021 году в конкурсе принимали участие свыше 13 тыс. работ Google, Apple, Marvel, Universal Music, National Geographic, BBC, Netflix, HBO, Spotify и многих других. Лучшие проекты определили интернет-пользователи и жюри, состоящее из профессионалов и экспертов цифровой индустрии.