РИАМО - 19 мая. В Подмосковье расположилось одно из самых крупных предприятий РФ по производству материалов из вспененного полиэтилена, ООО «Термокомфорт» переместило производственные мощности из Москвы в городской округ Щелково, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Рабочими местами на новом производстве в Подмосковье будет обеспечено более 60 жителей региона. В проект инвестировано свыше 60 млн рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания представляет на строительном рынке большой ассортимент теплозвукоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена под торговыми марками «Пленэкс» и «Вилатерм». Основными дистрибьюторами фирмы являются лидеры строительного ретейла.

ООО «Термокомфорт» оснащено современным оборудованием. Кроме того, оно обладает техническими возможностями, позволяющими удовлетворить потребности современного рынка в продукции, которая не уступает иностранным аналогам и является качественной и недорогой.