РИАМО - 19 мая. Уникальный фестиваль для всей семьи Biker Family Fest 2021 пройдет в подмосковной Истре 22 мая на открытой площадке развлекательного комплекса «Павлово Подворье», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Комитет по туризму региона в рамках проекта «Лето в Подмосковье» активно развивает направление мототуризма. При информационной поддержке ведомства в 2021 году пройдет три крупных мотофестиваля и несколько мотопробегов, которые проводят крупнейшие мотоклубы – Bikers Brothers MC, Rider Brothers MCC и H.O.G.

Сезон летних мероприятий для любителей двухколесной техники в Подмосковье откроет уникальный семейный мотофестиваль Biker Family Fest.

Насыщенная программа

Для гостей фестиваля запланирована насыщенная развлекательная программа: на площадке пройдет демонстрация уникальной авто- и мототехники, а для детей проведут творческие и спортивные мастер-классы, будут работать аттракционы и аниматоры. Мотофестиваль, организатором которого выступает клуб Rider Brothers MCC, проводится уже во второй раз. Ожидается, что он станет ежегодным.

В рамках музыкальной программы выступит кубинская рок-группа Your Lust и кавер-группы, исполняющие хиты Ozzy Ozbourne и Metallica. Для юных гостей фестиваля проведут детский музыкальный конкурс 22 Studios Rock Kids, на котором конкурсанты, прошедшие предварительный кастинг, исполнят рок-композиции, а профессиональное жюри выберет сильнейших.

Мотомаршруты Подмосковья

«Мотосообщество Московского региона по праву является серьезным и значимым партнером комитета по туризму Московской области в достижении общей цели – развитию и продвижению туристической отрасли региона. Важно, что мы сделали первые шаги на пути нашего сотрудничества, а что показать, чем очаровать туриста в нашем родном Подмосковье мы всегда найдем», – сказал и.о. министра правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

В рамках проекта сотрудничества с мотосообществом региона комитет по туризму ведет разработку перспективных маршрутов, рассчитанных как на поездку одним днем, так и подразумевающих ночевку на территории Подмосковья.

Наиболее детально уже проработаны программы мотопутешествий по таким направлениям, как Серпухов, Старая Купавна – Жостово, Ленинградское, Рязанское, Ярославское, Новорижское направления, Одинцово – Верея.

Данные маршруты оптимизированы с точки зрения максимального охвата достопримечательностей, удобны как для поездок в составе групп, так и для мототуристов, предпочитающих поездки в одиночку.

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