РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. На реке Пахре в Подольске после половодья начали сборку плотины, которую ранее демонтировали, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Плотину на реке Пахре демонтировали на время проведения плановых сезонных работ в конце марта. 17 мая начались работы на плотине. Сначала поставили фермы и деревянный настил. Работники, обслуживающие тело плотины, расчистили подводную часть от мусора и камней. Начали устанавливать щиты, чтобы поставить плотину под напор. Уровень воды в этом году чуть выше среднего показателя, но особых проблем с прохождением ледохода не было.

Планируется установить два ряда щитов, в дальнейшем специалисты будут смотреть на приход воды.

Деревянный настил на гидротехническом сооружении не является средством для перехода на обратную сторону реки Пахры. Данный «мост» считается технологическим оборудованием гидротехнического сооружения и является неотъемлемой частью объекта.

Технологический проход в виде съемного деревянного настила предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход посторонних по настилу запрещен. С двух сторон выставлены предупреждающие таблички «Проход запрещен» и «Опасная зона», ограждения из решеток.

МУП «Водоканал» проводит текущий ремонт ограждений, металлоконструкций, бетонных устоев и окраску конструкций плотины.