РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Подольские команды стали призерами XII ежегодного фестиваля по фитнес-аэробике «Облачко», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале по фитнес-аэробике «Облачко», который прошел 15 мая в МБУ «Спорт-Сервис», приняли участие около 400 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Московской области (Подольск, Егорьевск, Коломна, Долгопрудный, Лобня, Луховицы).

Спортсмены соревновались в дисциплинах: «степ-аэробика», «аэробика» и «хип-хоп».

Подольские команды по фитнес-аэробике тренеров Натальи Назаркиной и Натальи Харламовой порадовали результатами. Так, 1 место завоевала команда «Грация» в дисциплине «аэробика» 8-10 лет, 2 место - команды «Багира» в дисциплине «степ-аэробика» 11-13 лет, «Конфетки» в дисциплине «степ-аэробика группы» 8-10 лет и «Искорки» (тренер Дарья Тарасова) в дисциплине «аэробика группы» 8-10 лет. 3 место - команда «Джекпот» в дисциплине «степ-аэробика» 11-13 лет.