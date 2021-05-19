РИАМО - 19 мая. В городском округе Шаховская планируют возвести культурно‑досуговый центр, строительство объекта будут вести в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство культурно-досугового центра – Дворца торжеств в городском округе Шаховская», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого электронного конкурса на возведение центра в рабочем поселке Шаховская на улице Базаева опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Возведение объекта финансируется за счет бюджета округа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году.