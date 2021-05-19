РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Руководитель детской гончарной школы в Люберцах Галина Чепелева выиграла награду в номинации всероссийского конкурса «Успех», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чепелева выиграла приз в номинации «Лучшая организация, возглавляемая женщиной, в области работы с детьми». Школа расположена в музейно-выставочном комплексе Люберец.

Галина Чепелева - керамист-гончар, педагог, член Союза гончаров России, действующий член Российской ассоциации арт-терапевтов, глава отдела управляющего совета по работе с детьми с ОВЗ в ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня».

Воспитанники школы не раз становились победителями всероссийских и международных конкурсов. В этом году они победили на всероссийских конкурсах «Подмастерье» и «Русь - 2020», в которых поучаствовали более 500 человек.