РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. С марта по июнь 2020 года на Мытищинской ярмарке было сформировано и передано пенсионерам, многодетным семьям, детям, медикам Подмосковья почти 2 т продуктов, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В среду в конференц-зале Мытищинской картинной галереи состоялся ежегодный отчет главы о проделанной работе за 2020 год. Азаров подвел итоги работы в важных сферах деятельности городского округа: экономике, инвестиционной политике, ЖКХ и благоустройстве, образовании, транспорте, культуре, спорте и других направлениях.

«Отмечаю коллектив Мытищинской ярмарки. Сегодня это современный кластер торговых и складских площадок, объединенных в оптовый продовольственный распределительный центр и фермерский рынок. С марта по июнь прошлого года здесь было сформировано и передано пенсионерам, многодетным семьям, детям, медикам Подмосковья 128 тыс. наборов. Это 92 фуры. Почти 2 т товаров и продуктов», - сказал Азаров.

Он добавил, что коронавирус и вынужденная самоизоляция негативно повлияли на отрасль потребительского рынка. Объемы реализации упали. Уровень потребления снизился, не считая подъема, обусловленного ажиотажной скупкой товаров в марте-апреле и предпраздничным декабрьским спросом.

«Посещаемость торговых центров восстанавливается по сей день. В сложившихся условиях компании пытаются максимально разрабатывать новые форматы продаж», - отметил Азаров.