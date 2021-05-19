РИАМО - 19 мая. В ходе всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе побывало рекордное число посетителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Подмосковье 15 мая, по ее итогам музейные мероприятия посетили более 31 тыс. человек. По словам министра культуры региона Елены Харламовой, своеобразным рекордсменом стал Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

«По-моему, «Ночь музеев» — самая популярная и любимая акция из всех ночных культурных проектов», — сообщила Харламова на своей странице в Instagram.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что акция традиционно пользуется большой популярностью у жителей и гостей муниципалитета.

«Только в пушкинских местах, усадьбах Захарово и Большие Вяземы, в ночь с 15 на 16 мая побывало около 7,5 тыс. человек. Мероприятия, связанные с акцией, прошли и в других музеях округа. Например, в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее и Одинцовском историко-краеведческом музее», – сказал Иванов.

В Московской области работает 70 музеев, из них 12 – государственные, 58 – муниципальные. С начала года в региональных музеях побывало более 650 тыс. человек.