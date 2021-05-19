РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. В городском округе Котельники с 7 июня пройдет плановое отключение горячей воды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На Яничкином проезде отключение будет производиться с 7 по 18 июня. С 15 по 25 июня будет отключена горячая вода в микрорайонах Силикат, Южный, Новые Котельники. В остальных районах города отключение запланировано с 28 июня по 8 июля.

Отключение горячей воды необходимо для плановой подготовки труб к зимнему отопительному сезону.