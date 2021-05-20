Как вывести борщевик Сосновского с участка и не получить за него штраф

Что такое борщевик Сосновского
Борщевик – это многолетнее растение, которое относится к семейству зонтичных. В высоту оно может достигать несколько метров. Цветение происходит с июня по август.
Всего на территории бывшего СССР ботаники обнаружили порядка 40 видов борщевика, в России сейчас насчитывается около 15 видов. Самый распространенный в Московском регионе – борщевик Сосновского.
В период восстановления после Великой Отечественной войны его использовали в заготовлении силосного корма для скота, но вскоре он начал быстро распространятся и стал настоящей угрозой для людей.
Опасен ли борщевик для человека
Во время цветения на первый взгляд безобидное растение может причинить человеку вред. Ядовитые вещества, которые содержатся в пыльце, листьях и стеблях при попадании в глаза, на кожу или органы дыхания могут вызвать аллергическую реакцию.
Однако наиболее опасен для человека сок борщевика. Если он попадет на кожу, то достаточно лишь немного побыть на солнце, чтобы получить сильнейший ожог. Дело в том, что это вещество повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.
Первое время люди могут даже не чувствовать никаких симптомов. Иногда последствия проявляются лишь через несколько часов или даже дней.
Главный дезинфектор в компании dobrolov.com Николай Дубинин рассказал РИАМО, что после попадания сока борщевика на кожу следует незамедлительно промокнуть ее тканью, чтобы ограничить очаг поражения.
После пораженный участок кожи нужно обильно промыть водой и защитить его от попадания солнечных лучей. Это, по словам дезинфектора, первая помощь – далее нужно обратиться к врачу.
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Кто должен уничтожать борщевик
В Московской области с 1 ноября 2018 года вступил в силу закон, предполагающий штрафы за неуничтоженный борщевик. Документ был принят после того, как растение перевели из категории силосных культур в категорию ядовитых и опасных сорняков.
На федеральных, региональных и местных землях борщевик уничтожают за счет государственных бюджетов. А вот за земли, находящиеся в частной собственности, ответственность несут владельцы или арендаторы.
По закону дачники должны самостоятельно за свой счет устранять борщевик на участке, рассказала РИАМО к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
В то же время частный собственник может получить субсидии из бюджета на уничтожение борщевика – 18 000 рублей на гектар. На участок меньшего размера субсидии не предусмотрены.
Какие предусмотрены штрафы
За неисполнение норм закона к ответственности привлекаются администрации регионов, юридические лица, должностные лица, а также владельцы дач и загородных участков, отметила Васильева.
Ответственность предусмотрена в двух формах: предупреждение и наложение административного штрафа. Его размер для граждан может составить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – до одного миллиона рублей.
Если владелец участка борется с борщевиком, но не может его искоренить, то штрафовать его не будут.
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Кто и как следит за исполнением норм закона
Осуществлять контроль за исполнением данного закона должны органы местного самоуправления, которые контролируют состояние земель на подконтрольной им территории.
Каждый конкретный случай по борщевику будет отдельно рассматриваться комиссиями муниципальных образований Московской области. Только от них будет зависеть, назначат ли владельцу штраф и в каком размере или же пока ограничатся предупреждением.
«В работу комиссий должно входить как выяснение истинной ситуации, так и конкретные действия по ее стабилизации. Непосредственно они и могут привлечь вас к ответственности, выписав административный штраф или ограничившись предупреждением для первого раза», – объяснила Оксана Васильева.
Земельные контролеры наделяются полномочиями посещать абсолютно любые места и территории для ее осмотра как по жалобам граждан, так и по своему усмотрению. Если обнаружено нарушение закона, то оно регистрируется без каких-либо предупреждений, отметила эксперт. Также возможны фото- и видеосъемка участка с зарослями борщевика, если он огорожен и доступ к нему ограничен.
Как выводить борщевик с участка
Бороться с борщевиком можно тремя способами: химическим, механическим и агротехническим. Уничтожать сорное растение следует до появления его бутонов, то есть примерно до июня, чтобы не допустить его распространения.
В настоящее время для обработки больших территорий основной метод борьбы – химический. В качестве гербицидов большинство используют глифосат из-за дешевизны, рассказал генеральный директор 2050.digital (входит в группу компаний Ctrl2GO) Тимофей Павлов.
Однако сегодня применяются также специальные смеси избирательного действия, которые действуют и на борщевик. При этом не наносится вред культурным травам, уменьшается гербицидная нагрузка на землю и снижается ущерб для экологии.
По словам Павлова, химическую обработку нельзя проводить самостоятельно – это должна делать профессиональная компания. Кроме того, нужно быть готовым, что обработку придется повторять несколько лет подряд, так как растение нельзя уничтожить за раз из-за особенностей роста и вегетации.
Среди владельцев дачных участков более популярны механические методы борьбы с борщевиком, а именно:
– выкапывание борщевика вместе с корнями;
– сжигание растений;
– обрезка зонтиков;
– укрывание мест, где растет борщевик, непрозрачной пленкой.
Агротехнический же метод борьбы заключается в регулярной обработке почвы.
«Важно помнить, что уничтожение борщевика – задача общая. Даже если вы регулярно боретесь с сорняком на своем участке, то все усилия напрасны, если ваш сосед не уделяет проблеме должного внимания. Сорняк распространяется семенами, которые разносятся ветром, стремительно заражая соседние территории. Поэтому нужно объединять усилия», – напомнил Павлов.
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