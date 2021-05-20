Как вывести борщевик Сосновского с участка и не получить за него штраф

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Во время цветения на первый взгляд безобидное растение может причинить человеку вред. Ядовитые вещества, которые содержатся в пыльце, листьях и стеблях при попадании в глаза, на кожу или органы дыхания могут вызвать аллергическую реакцию.

Однако наиболее опасен для человека сок борщевика. Если он попадет на кожу, то достаточно лишь немного побыть на солнце, чтобы получить сильнейший ожог. Дело в том, что это вещество повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Первое время люди могут даже не чувствовать никаких симптомов. Иногда последствия проявляются лишь через несколько часов или даже дней.

Главный дезинфектор в компании dobrolov.com Николай Дубинин рассказал РИАМО, что после попадания сока борщевика на кожу следует незамедлительно промокнуть ее тканью, чтобы ограничить очаг поражения.

После пораженный участок кожи нужно обильно промыть водой и защитить его от попадания солнечных лучей. Это, по словам дезинфектора, первая помощь – далее нужно обратиться к врачу.

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