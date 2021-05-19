РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В среду в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи около 50 участников клуба «Активное долголетие» сдали нормы ГТО по скандинавской ходьбе, перед представителями старшего поколения стояла задача преодолеть 3 км дистанции за отведенное время: мужчинам от 24 до 30 минут в зависимости от возраста, женщинам — от 28 до 33 минут, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сдачу норм приурочили сразу к трем событиям: Всемирному дню скандинавской ходьбы, 90-летию создания комплекса ГТО и 99-летию со дня образования первой пионерской организации, поэтому его участники прошли дистанцию в пионерских галстуках.

«Сегодня мы принимаем нормативы по скандинавской ходьбе с помощью системы электронного хронометража. Каждому участнику был надет браслет, с которого считался результат с помощью специальных ворот, которые установлены на старте и финише», — сказал директор Центра тестирования ГТО Балашихи Антон Орешков.

Он добавил, что раньше все это делали вручную, а сейчас независимо от количества участников все результаты попадают в электронную систему и доступны для загрузки на сайт ГТО.ру.

Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания ГТО поступило в 1930 году, а еще через год был сформирован первый комплекс, включавший 21 норматив.

Сдачу норм ГТО возродили в 2014 году. Был утвержден новый перечень испытаний, разработан новый дизайн знаков отличия. Их три: золотой, серебряный и бронзовый.