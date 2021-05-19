РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. На территории городского округа Мытищи в 2020 году диспансеризацию прошли около 35 тыс. человек, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

В среду в Мытищах состоялся ежегодный отчет главы о проделанной работе за 2020 год. Азаров подвел итоги работы в важных сферах деятельности городского округа.

«На территории округа в 2020 году диспансеризацию прошли около 35 тыс. человек и профилактические осмотры - более 15 тыс. человек. Анализ показывает, что значительная часть умерших в трудоспособном возрасте в прошлом году - это мужчины 40-50 лет, которые по 3-5-10 лет не посещали поликлиники, не сдавали анализы», - сказал Азаров.

Он добавил, что для работы с Covid-пациентами привлечено 267 медиков из других регионов. 71 врач приехал для работы в «красной зоне», 21 остался в округе. Для 198 врачей и медсестер, работающих в «красной зоне», было организовано проживание и питание.

«За счет средств бюджета округа и спонсоров закуплены медицинское оборудование и мебель на 6,5 млн рублей. Муниципалитет улучшил жилищные условия 54 медработникам, а 27 медикам возмещает расходы по оплате жилья», - отметил Азаров.