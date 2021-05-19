РИАМО - 19 мая. На московских дорогах вечером в среду отмечаются пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы образовались на севере, юго-западе и юго-востоке МКАД, а также на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

Заторы отмечаются и в центре Москвы. Так, транспортом перегружены улица Балчуг, Китайгородский проезд, Никитский бульвар, Романов переулок, Большая Никитская улица, Лубянский проезд.

На выезде из Москвы в область пробки отмечается на Щелковском шоссе, Липецкой улице, Северо-Восточной хорде, шоссе Энтузиастов и других.

К 19 часам в городе прогнозируют увеличение загруженности дорог до 8 баллов. Свободными от транспорта улицы и трассы мегаполиса будут после 21 часа.