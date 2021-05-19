РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Участникам гимназии №4 Подольска рассказали о праздновании и истории Дня пограничника, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В гимназии №4 18 мая​ специалист по работе с​ молодежью МЦ «Максимум» провел​ беседу, посвященную Дню пограничника. Данное занятие позволило сформировать у учащихся представление о Пограничной службе ФСБ России. В ее обязанности входит охрана самой протяженной в мире границы – длина сухопутных и водных рубежей РФ превышает 60 тыс. км.

На вооружении «зеленых фуражек» современная сухопутная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства контроля и наблюдения. Во все времена и исторические эпохи пограничников – стражей российских границ – отличали особые качества, прежде всего, это смелость и стойкость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за родину до последней капли крови.​