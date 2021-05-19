РИАМО - 19 мая. Жители подмосковного Реутова почти за два года собрали более 1,5 т пластиковых крышек в рамках российского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

С июня 2019 года жители Реутова участвуют в акции «Добрые крышечки». В управляющих компаниях города установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек. Они идут на переработку, а собранные средства направляются на благотворительность.

С момента действия акции горожанами собрано уже более 1,5 тыс. кг крышечек. Первая партия, которая передана волонтерам, была весом более 700 кг. При участии заместителя главы администрации Владимира Климова 18 мая передана новая партия собранных «Добрых крышечек», вес которых составил более 500 кг.

Любой желающий может сдать в пункты сбора крышечки от пластиковых бутылок из-под воды, газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, некоторых непищевых жидкостей, например, стеклоомывателя в пятилитровых бутылках.

«Поучаствовать в акции помощи может любой желающий, для полноценного вклада в дело проекта необходимо просто сохранять чистые пластиковые крышечки и относить их в ближайший пункт приема. Крышечки можно приносить в пакетах, а также в 5-6-литровых канистрах, на регулярной основе их забирают представители мусоровывозящего оператора из пунктов сбора, а при накоплении необходимого объема сырья передают волонтерам движения «Добрые крышечки». Средства от реализации поступают в помощь детям», – отметил замглавы администрации округа Владимир Климов.

В Реутове активную поддержку акции оказывают мусоросортировочная база «Кусор» и управляющие компании ГК «Жилсервис». Всего в Реутове открыто более 10 пунктов приема крышечек. Узнать их адреса можно на сайте фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный проект, который организован с целью решения двух насущных социальных задач: получение средств для помощи нуждающимся детям и забота об окружающей среде с помощью сбора пластика и его повторного использования.