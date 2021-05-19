РИАМО - 19 мая. 1 июня для жителей и гостей Подмосковья открывается купальный сезон, в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с начальником ГУ МЧС России по региону Сергеем Полетыкиным проверил в Долгопрудном готовность мест отдыха на воде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе проверяют, чтобы ничего не угрожало жизни человека.

«Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье», - добавил губернатор.

В этом сезоне в Подмосковье откроется 118 пляжей и еще 94 зоны отдыха, будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов. Акватории обследуют водолазы, дно очистят от ила и опасных предметов.

Для детей и тех, кто не умеет плавать, обустроят места для купания. Установят навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, организуют парковки, а также контейнеры для отходов.

На пляже обязательно должен быть спасательный пост с необходимым снаряжением, громкая связь, медпункт, проезд для «Скорой помощи», а также доступ к питьевой воде.

«Безопасность – это самое главное, это жизни наших граждан. Благодаря государственной программе «Безопасность Подмосковья», которая по инициативе губернатора Андрей Воробьева работает в области с 2013 года, количество мест отдыха на воде увеличивается, при этом в проекции уменьшается количество несчастных случаев на воде», - отметил Полетыкин.

Ежедневно для обеспечения безопасности на водоемах от областной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут привлекаться почти 2,7 тыс. спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств.

Чтобы несчастных случаев становилось меньше, жителей информируют о правилах поведения у открытых водоемов, а в детских летних лагерях проводятся занятия по профилактике и оказанию первой помощи.