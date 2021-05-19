РИАМО - 19 мая. В столице на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Кутузовским проспектом изменилась схема движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На текущий момент для того, чтобы съехать на упомянутый проспект в направлении области, необходимо заранее перестроиться на дублер ТТК перед Шмитовским проездом, то есть уйти под мост левее.

Раньше на пересечении внешней стороны кольца и Кутузовского проспекта часто происходили небольшие аварии. Их причиной становилось то, что автомобилисты перестраивались в последний момент.

Кроме того, здесь на постоянной основе образовывались пробки из-за машин, которые поворачивали в три ряда.

В настоящее время поток, который движется по кольцу, отделили сплошной разметкой от водителей, которые съезжают на Кутузовский. Из-за отсутствия точек пересечения не будет и аварий.

Также к позитивным моментам относится сокращения количества пробок и то, что участок будет двигаться значительно быстрее.