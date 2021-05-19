РИАМО - 19 мая. В третьей декаде мая погода в столице будет в рамках климатической нормы, переломный момент в погоде наступил в среду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Среднесуточная температура последней декады месяца составит порядка 14-16 градусов.

В первую декаду мая среднесуточная температура отставала от нормы в среднем на 1,8 градуса, а количество осадков за десять дней приблизилось к месячной норме.

Вторая декада месяца стартовала с хорошей погоды, и уже 11-12, 18 мая было установлено несколько рекордов тепла. В среднем температура опережала многолетние показатели почти на четыре градуса.

В среду в столице температура понизилась, в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.

Из-за сильного ветра в предстоящие два дня в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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