РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В МУ МВД России «Балашихинское» подвели итоги городского этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», участниками которого стали ребята в возрасте от 6 до 14 лет, победительница - шестилетняя Мария Королева, сообщили в пресс-службе МУ МВД.

Дети изготовили на конкурс тематические поделки, посвященные работе сотрудников органов внутренних дел. Члены жюри, в состав которого вошли сотрудники МУ МВД, выбрали лучшие из представленных на конкурсе работ.

По итогам голосования первое место заняла 6-летняя Мария Королева, выполнившая поделку «Дядя Степа»; второе место отдано 14-летней Валерии Дышенко с работой «На страже закона» и 3 место присвоено 9-летней Екатерине Мандрико с вязаной поделкой «Сотрудник ГИБДД».

Работа, занявшая первое место, будет представлять Балашиху во втором этапе конкурса, который пройдет в ГУ МВД России по Московской области.